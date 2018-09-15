Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-15T17:21:56+03:00

По некоторым данным, Минспорт РФ уже направил в WADA ответное письмо Фото: REUTERS

По некоторым данным, Минспорт РФ уже направил в WADA ответное письмо

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В субботу, 15 сентября, появилась информация о том, как министр спорта России Павел Колобков отреагировал на послание Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором организация предложила нашей стране компромисс в вопросе восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По некоторым данным, еще в минувший четверг, 13 сентября, глава Минспорта РФ направил в WADA ответное письмо, в котором согласился с предложенными руководством Всемирного антидопингового агентства условиями, сообщает Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно содержание письма глава WADA Крэйга Риди и гендиректора организации Оливье Ниггли к министру спорта нашей страны. Как выяснилось, в послании озвучивались два основных условия разрешения проблемы РУСАДА. Так, во-первых, российская сторона должна принять выводы, к которым пришла возглавляемая Ричардом Маклареном комиссия, а во-вторых - предоставить доступ сотрудникам WADA к отдельным допинг-пробам.