Американскому F-22 предрекли поражение от российских истребителей

СЕГОДНЯ 18:27 2018-09-15T18:27:12+03:00

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Военный обозреватель Business Insider сравнил американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor с российским Су-35 и пришел к выводу, что стелс-истребитель ВВС США потерпел бы поражение от боевой машины ВКС РФ, если бы им пришлось встретиться в бою.

По мнению автора статьи Алекса Локи, F-22 явно не хватает вооружения, поэтому встреча лицом к лицу с нашим истребителем поставит его в невыгодное положение. Что касается Су-35, то он несет больший боезапас и обладает лучшей маневренностью, что дает ему большое преимущество как в дальнем, так и в ближнем воздушном бою, говорится в материале Business Insider.

Отметим, поводом для сравнения двух боевых машин стал недавний инцидент в небе над Аляской. Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 12 сентября американские истребители F-22 поднялись на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, которые летели в сопровождении двух российских истребителей Су-35.