2018-09-16T14:07:57+03:00
Политика

Украина запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею

Лейборист неоднократно выступал против нынешнего киевского режима и именно его обвинял в развязывании войны в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советнику лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Эндрю Мюррею на три года была запрещен въезд на Украину. Такое решение было принято на основе рекомендации Службы безопасности незалежной.

"Запретить въезд гражданину Великобритании Эндрю Мюррею] с июня 2018 года на 3 года на основании закона Украины о правовом положении иностранных граждан ... для обеспечения национальной безопасности", - говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным газеты Dayli Mail, британскому политику было отказано во въезде в незалежную еще в июне этого года.

Стоит отметить, что Мюррей около 40 лет являлся членом Коммунистической партии и лишь в несколько лет назад вступил в ряды лейбористов. В 2014 году он принимал участие в организации кампании против фашистского движения на Украине, а также отрицательно высказывался о новом киевском режиме. Более того, именно его политик винил в развязывании гражданской войны в Донбассе.

Сейчас же Мюррей является советником Джереми Корбина. Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года этот политик обошел по популярности даже министра Великобритании Терезу Мэй.

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