Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по результатам опроса избирателей лидирует во втором туре выборов главы Приморья. Согласно данным exit poll, кандидат от «Единой России» набрал 53% голосов. Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 47%, сообщает РИА Новости.
«По данным "Эксперт-групп", exit poll Тарасенко — 53, Ищенко — 47. Отказалось отвечать 30%», — говорится в сообщении. Напомним, exit poll - опрос избирателей социологическими службами при выходе с участков для голосования.
Как отмечает краевой избирком, явка во втором туре выборов губернатора Приморского края превысила активность избирателей во время первого тура. На 15 часов по местному времени 16 сентября в Приморье проголосовало 23,23% избирателей. Неделю назад, 9 сентября, в это же время явка составляла 21,37%.
Второй тур губернаторских выборов в Приморье проводится после того, как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов. Во втором туре на пост главы региона претендуют депутат ЗС Приморья Андрей Ищенко (кандидат от КПРФ) и кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко.