2018-09-16T14:21:48+03:00
Политика

Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья

Согласно опросам избирателей врио главы региона опережает соперника
Ксения БОГДАНОВА
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Врио губернатора Андрей Тарасенко лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья согласно опросам избирателей.Врио губернатора Андрей Тарасенко лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья согласно опросам избирателей.Фото: Александр ГЛУЗ
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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по результатам опроса избирателей лидирует во втором туре выборов главы Приморья. Согласно данным exit poll, кандидат от «Единой России» набрал 53% голосов. Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 47%, сообщает РИА Новости.

«По данным "Эксперт-групп", exit poll Тарасенко — 53, Ищенко — 47. Отказалось отвечать 30%», — говорится в сообщении. Напомним, exit poll - опрос избирателей социологическими службами при выходе с участков для голосования.

Как отмечает краевой избирком, явка во втором туре выборов губернатора Приморского края превысила активность избирателей во время первого тура. На 15 часов по местному времени 16 сентября в Приморье проголосовало 23,23% избирателей. Неделю назад, 9 сентября, в это же время явка составляла 21,37%.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье проводится после того, как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов. Во втором туре на пост главы региона претендуют депутат ЗС Приморья Андрей Ищенко (кандидат от КПРФ) и кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко.

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