СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-16T14:23:08+03:00

О том, что умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова, сообщили ее коллеги

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В воскресенье, 16 сентября, появилась информация о том, что умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова. Как стало известно, она скончалась минувшей ночью в Москве. Ей было всего 57 лет.

Печальную новость журналистам сообщил член комиссии неигрового кино Союза кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко. «Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась», - сказал документалист ТАСС. При этом он признался, что известие о смерти Бессарабовой стало для него неожиданным.

А чуть позже киновед Андрей Шемякин подтвердил информацию о кончине кинематографиста. По его словам, в последние годы Ирина Бессарабова тяжело болела. «Я знал, что она болеет, но ее кончина меня просто поразила», - заявил Шемякин.

СПРАВКА «КП»

Ирина Бессарабова родилась 12 февраля 1961 года в Саратове. В 1983-м окончила отделение режиссуры ВГИКа. При этом с 1975 года печаталась как поэт. Поставила по своему сценарию художественный кинофильм «Пол-листа бумаги». Писала сценарии для своих кино- и телефильмов.

Бессарабова известна по фильму «Под говор пьяных мужичков» и документальному сериалу «Свобода по-русски».