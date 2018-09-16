2018-09-16T14:23:08+03:00
Общество

Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова

О том, что умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова, сообщили ее коллеги
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Режиссер-документалист Ирина БессарабоваРежиссер-документалист Ирина БессарабоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 сентября, появилась информация о том, что умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова. Как стало известно, она скончалась минувшей ночью в Москве. Ей было всего 57 лет.

Печальную новость журналистам сообщил член комиссии неигрового кино Союза кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко. «Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась», - сказал документалист ТАСС. При этом он признался, что известие о смерти Бессарабовой стало для него неожиданным.

А чуть позже киновед Андрей Шемякин подтвердил информацию о кончине кинематографиста. По его словам, в последние годы Ирина Бессарабова тяжело болела. «Я знал, что она болеет, но ее кончина меня просто поразила», - заявил Шемякин.

СПРАВКА «КП»

Ирина Бессарабова родилась 12 февраля 1961 года в Саратове. В 1983-м окончила отделение режиссуры ВГИКа. При этом с 1975 года печаталась как поэт. Поставила по своему сценарию художественный кинофильм «Пол-листа бумаги». Писала сценарии для своих кино- и телефильмов.

Бессарабова известна по фильму «Под говор пьяных мужичков» и документальному сериалу «Свобода по-русски».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков подтвердил намерение РФ и Японии работать над мирным договором
Итальянец Рокки будет судить первый матч "Локомотива" в Лиге Чемпионов
"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ
«Совершенно неприемлемо»: Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана Brexit с поясом смертника
В США среди избирателей распространяют фейковое письмо Путина
Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья
Украина запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс
Не менее 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США
Активность жителей Приморья во втором туре выбора губернаторов выросла
Путин назвал сохранение лесных богатств значимым приоритетом России
Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
Сауль Альварес признался, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина
Умер актер Питер Донат, известный по роли в сериале "Секретные материалы"
Умер Александр Бородыня: На момент смерти писателю был 61 год
В США во время шторма «Флоренс» арестовали пятерых грабителей
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Греции