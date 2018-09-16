"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-16T15:06:36+03:00

В то же время ситуация на территории всей страны в целом кардинально отличается, показал опрос

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Немецкая правоконсервативная партия "Альтернатива для Германии" стала самым популярным политическим движением на востоке страны. Именно эти территории до падения Берлинской стены входили в состав ГДР.

Проведенный социологической службой Kantar Emnid опрос показал, что популярность Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, продолжила падать. Сейчас его политику поддерживают лишь 24% жителей восточных регионов, в то время как одобрение деятельности АдГ возросло до 25%.

Это связано, прежде всего, с недавним трагическим инцидентом, который произошел в Хемнице. Там после драки местных жителей с беженцами погиб один человек.

При этом ситуация по всей стране в целом кардинально отличается. Так, ХДС поддерживают 30% респондентов, социал-демократов - 18%, "АдГ" - 15%, так называемых "зеленых" - 13%, Левую партию - 10%, а либералов - 9%, передает BILD am Sonntag опроса.

Стоит отметить, что именно "альтернативная" партия активнее всего выступает за снятие антироссийских санкций. Такую позицию "Комсомольской правде" озвучивал сам лидер движения Йорг Мойтен.