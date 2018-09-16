"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ
Немецкая правоконсервативная партия "Альтернатива для Германии" стала самым популярным политическим движением на востоке страны. Именно эти территории до падения Берлинской стены входили в состав ГДР.
Проведенный социологической службой Kantar Emnid опрос показал, что популярность Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, продолжила падать. Сейчас его политику поддерживают лишь 24% жителей восточных регионов, в то время как одобрение деятельности АдГ возросло до 25%.
Это связано, прежде всего, с недавним трагическим инцидентом, который произошел в Хемнице. Там после драки местных жителей с беженцами погиб один человек.
При этом ситуация по всей стране в целом кардинально отличается. Так, ХДС поддерживают 30% респондентов, социал-демократов - 18%, "АдГ" - 15%, так называемых "зеленых" - 13%, Левую партию - 10%, а либералов - 9%, передает BILD am Sonntag опроса.
Стоит отметить, что именно "альтернативная" партия активнее всего выступает за снятие антироссийских санкций. Такую позицию "Комсомольской правде" озвучивал сам лидер движения Йорг Мойтен.