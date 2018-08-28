Немецкий политик Гуннар Лидеманн: «Спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать Донбасс»

СЕГОДНЯ 19:35 2018-08-28T19:39:46+03:00

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» рассказал «Комсомолке», почему Берлин страдает от антироссийских санкций, но отказывается их отменять

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Первые полгода своего четвёртого срока канцлер ФРГ Ангела Меркель завершила триумфально. В кавычках. В ночь с 25 на 26 августа на Дне города Хемниц несколько мигрантов пристали к местной девушке. Её попыталась защитить трое немцев. Силы были неравны — парней с многочисленными ножевыми ранениями доставили в больницу. Один из них, 35 летний Даниэль Хиллиг, скончался. Но Хемниц — это бывшая ГДР, всевозможной «толерантности» тут куда меньше, чем на Западе. Жители города вышли на массовые митинги, разогнанные полицией…

Так какова же сейчас в ФРГ ситуация с мигрантами? Когда снимут антироссийские санкции? И почему сами немцы вместе с детьми бегут от школьных уроков «секс-просвещения» в Россию? На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская Правда» (fm.kp.ru) ответил депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

18 лет застоя

— Герр Линдеманн, вы в Москве сейчас не по своей воле оказались. Что произошло-то?

— Наша парламентская делегация собиралась с официальным визитом в Армению, ереванская сторона заранее согласовала программу. И тут вдруг за два дня до вылета — звонок из армянского посольства: всё отменяется, дескать, депутаты ушли на каникулы, вернёмся к идее в октябре.

— А реальная причина?

— Сразу перед нами Армению посетила с визитом [канцлер ФРГ Ангела] Меркель. Мы же — партия оппозиционная. Думаю, кто-то и поступил по принципу «как бы чего не вышло». Печально! Тем более, авиабилеты до Еревана (с пересадкой в Москве) у нас уже были куплены. Не пропадать же им? Вот и решил слетать на пару дней в Россию.

— Про Меркель подробнее можно? Какие у вас к ней претензии?

— Главная проблема канцлера — полная беспринципность. Прошлой осенью её партия выиграла выборы, но голосов не хватало для формирования правительства. Меркель попыталась сколотить коалицию с либералами и «зелёными». Не получилось. Попробовала объединиться с социал-демократами. Те говорят: никогда. Тогда она переписала свою программу, чтобы им угодить и остаться у руля. Четыре срока Меркель — это 18 лет. Столько же у власти в СССР находился Брежнев. Для Германии это знаменует такой же застой, что когда-то для вашей страны. И трагедия в Хемнице — результат провала миграционной политики Меркель.

Куда пропали мигранты

— Насколько критична для ФРГ проблема беженцев?

— По сравнению с пиком кризиса три года назад, когда огромные толпы только что прибывших «новых немцев» просто шатались по центральным улицам, ситуация несколько изменилась. Правительство убрало беженцев с глаз долой, загнав их в «центры размещения» по окраинам. Например, в берлинском районе Марцан, откуда я прошел в городской парламент, власти построили общежитие на 500-600 мигрантов за 20 миллионов евро. Местные, естественно, в шоке. Одна женщина мне говорила: «Я теперь боюсь отпускать детей на детскую площадку, там люди арабской национальности курят гашиш». Моя жена работает техническим сотрудником Бундестага, в самом центре столицы, но и то просит встречать её с работы. Люди больше не чувствуют себя в безопасности. В среднем за год федеральное правительство тратит на нужды беженцев 20 миллиардов евро, а школы и дороги ветшают, особенно в менее богатых землях бывшей ГДР.

— Я сталкивался и с другими «беженцами» — коренными немцами, которые всей семьёй вместе с детьми бежали в Россию от уроков секс-просвещения в германских школах. Это и впрямь проблема?

— «Половое воспитание» в ФРГ ведётся не только в школах, но иной раз и в детских садах, с четырёх-пяти лет. Детям рассказывают, будто единичные случаи сексуальных перверсий, которые я не буду сейчас называть, — это норма. Разумеется, в самом секс-просвещении нет ничего плохого, если оно проводится в соответствующем контексте, на уроках биологии в старших классах, а не в том возрасте, когда ребёнок о проблемах пола ещё просто не думает. Так что «политэмигрантов», о которых вы говорили, я вполне понимаю. Партия АдГ, кстати, выступает против бездумного «секс-просвета» немецких детей, в нашей программе так прямо и написано.

Крым — пример демократии

— При всём этом Берлин продолжает политику антироссийских санкций.

— Убытки в сельском хозяйстве исчисляются миллиардами евро. Я уж не говорю о точном машиностроении, особенно в экс- ГДР, которое исторически ориентировалось на вашу страну. Россия-то внакладе не осталась — вместо нас к ней пришли производители из Китая. А вот мы новых рынков сбыта не получили.

— Почему тогда санкции не отменят?

— Германия вводила их не единолично, а вместе с ЕС и США. Меркель же ориентируется не на защиту национальных интересов, а на глобалистов по обе стороны Атлантики. Поэтому пока нынешний канцлер у власти — ограничения не снимут.

— Главной причиной санкций был Крым. Он и впрямь «оккупирован», как рассказывают западные СМИ?

— Я неоднократно посещал этот регион, общался с самыми разными людьми. Референдум по воссоединению с Россией действительно отражал их чаяния. Если Косово с подачи Запада безо всякого «плебисцита» могло отделиться от Сербии, почему полуострову нельзя отделиться от Украины? Это реальная демократия. И в Крыму она есть. Отдельные люди, недовольные приходом России, мне об этом свободно рассказывали, и не похоже было, будто их за «иное мнение» прессуют.

— Кто же это?

— Некоторые крымские татары. При Украине они могли строить дома безо всяких разрешений, а теперь, конечно, приходится по закону оформлять документы. Но мне сопереживать им сложно. В Германии тоже самострои городить нельзя.

— Ещё вы ездили в Донбасс, после чего газета «Kyev Times» назвала вас «врагом Украины».

— В том краю с давних пор живут российские немцы, сейчас их несколько тысяч. Я ездил, чтобы узнать их судьбу, ведь этих людей бросил и Берлин, и Киев. Они мне говорили: «Украина обстреливает наши города, ни один нормальный человек назад в это государство не хочет». При этом правительство ФРГ выделяет Украине деньги на всевозможные программы «демократизации» и «развития экономики». Финансирование ведётся абсолютно непрозрачно, очень может быть, что Киев пускает европейские транши на военные нужды. Так что, спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать и донецких немцев.