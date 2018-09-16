Британские учёные нашли следы исчезнувшего континента в Англии
Ученые Плимутского университета выяснили, что Британские острова были сформированы при участии не только Авалонии и Лаурентии, но и еще одного микроконтинента под названием Арморика.
По мнению специалистов, этот участок суши отсоединился от древнего суперконтинента Гондвана около 419 млн лет назад, а примерно через сто лет разрушился при столкновении с Лавруссией. Свое название Арморика получила за отношение к одной из французских областей, содержащей те же горные отложения.
Выяснить все это удалось, благодаря анализу состава пород в английских графствах Корнуолл и Девон. Минералогический анализ отложений, образовавшихся в результате вулканических процессов и сопоставление их с данными о породах в других частях Великобритании и Европы, в целом, показал, что структура пород уничтоженного микроконтинента тесно связана с французским регионом Бретань, сообщается на сайте Phys.org.
Напомним, что в прошлом году еще один континент был открыт у берегов Австралии. Сайт kp.ru писал о том, что седьмой континент назвали Зеландией.