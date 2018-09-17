Вице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДД
Президентский указ, запрещающий сотрудникам ГИДД снимать автомобильные номера, направлен на борьбу с так называемыми «подзаконными актами». Такое мнение выразил в эфире Радио «Комсомольская правда» юрист и правозащитник, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
По словам юриста, чиновники зачастую игнорируют статью 55 часть 3 Конституции РФ, которая гласит: «Ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону».
«Например, Лужков применял эвакуацию (автомобилей), когда ее в кодексе российском не было. По приказу министра внутренних дел снимали номера в свое время и направляли водителей на переэкзаменовку. Хотя таких санкций в кодексе не было», - напомнил юрист.
Кроме того, снятие номерных знаков автоинспекторами порождало коррупционные схемы на дорогах, добавил Ольшанский.
«Один инспектор снимал номерные знаки, а второй через километр говорил – ага, езда без номерных знаков-то запрещена, поэтому – лишение прав управления, что очень серьезная санкция. Поэтому теперь мы знаем, что бы водитель ни сделал, можно составлять протокол, можно составлять материалы в суд, но номерные знаки снятию не подлежат. Вот что главное», - заключил вице-председатель Движения автомобилистов.
Как сообщал сайт «КП», ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать государственные регистрационные знаки с автомобилей и других транспортных средств в случае выявления нарушений, запрещающих их эксплуатацию.
В то же время автоинспекторы сохраняют право приостанавливать эксплуатацию автомототранспортных средств при наличии прописанных в законе нарушений вплоть до их устранения.