2018-09-17T13:45:22+03:00
Общество

Вице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДД

Леонид Ольшанский отметил в интервью Радио «Комсомольская правда», что новый президентский указ в первую очередь направлен с так называемыми «подзаконными актами»
Денис СУХОВ
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Вице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДДВице-председатель Движения автомобилистов России оценил запрет на снятие номеров сотрудниками ГИБДДФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Президентский указ, запрещающий сотрудникам ГИДД снимать автомобильные номера, направлен на борьбу с так называемыми «подзаконными актами». Такое мнение выразил в эфире Радио «Комсомольская правда» юрист и правозащитник, вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

По словам юриста, чиновники зачастую игнорируют статью 55 часть 3 Конституции РФ, которая гласит: «Ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону».

«Например, Лужков применял эвакуацию (автомобилей), когда ее в кодексе российском не было. По приказу министра внутренних дел снимали номера в свое время и направляли водителей на переэкзаменовку. Хотя таких санкций в кодексе не было», - напомнил юрист.

Кроме того, снятие номерных знаков автоинспекторами порождало коррупционные схемы на дорогах, добавил Ольшанский.

«Один инспектор снимал номерные знаки, а второй через километр говорил – ага, езда без номерных знаков-то запрещена, поэтому – лишение прав управления, что очень серьезная санкция. Поэтому теперь мы знаем, что бы водитель ни сделал, можно составлять протокол, можно составлять материалы в суд, но номерные знаки снятию не подлежат. Вот что главное», - заключил вице-председатель Движения автомобилистов.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать государственные регистрационные знаки с автомобилей и других транспортных средств в случае выявления нарушений, запрещающих их эксплуатацию.

В то же время автоинспекторы сохраняют право приостанавливать эксплуатацию автомототранспортных средств при наличии прописанных в законе нарушений вплоть до их устранения.

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