2018-09-17T10:42:37+03:00
Политика

Путин законодательно запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин

При этом Госавтоинспекция все еще может приостанавливать эксплуатацию транспортных средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госавтоинспекция сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию ТСГосавтоинспекция сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию ТСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инспекторы ГИБДД больше не смогут снимать государственные регистрационные знаки с автомобилей и других транспортных средств в случае выявления нарушений, запрещающих их эксплуатацию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения будут внесены в положение о Госавтоинспекции от 15 июня 1998 года.

При этом, сотрудники ГИБДД сохранят за собой право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств при наличии неисправностей и других прописанных в законодательстве нарушений. Ограничение будет действовать вплоть до устранения причин его наложения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похожая ситуация обстоит с водительскими правами. Их может забрать может лишь суд, а инспектор только выпишет протокол.

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