Госдепартамент США приветствовал создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-18T09:20:08+03:00

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Государственный департамент США приветствовал усилия российского и турецкого руководства, направленные на сокращения насилия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства (Башара) Ассада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», - цитирует представителя РИА Новости.

Ранее, в понедельник, в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган условились не проводить военную операцию в сирийском Идлибе и создать в провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км между вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Кроме того предполагается, что из нее удалят всех радикально настроенных боевиков, а также до 10 октября выведут тяжелое вооружение оппозиционных группировок.

В свою очередь министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в регионе.