2018-09-18T09:20:08+03:00
В мире

Госдепартамент США приветствовал создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон приветствует любые по сокращению насилия в Сирии
Денис СУХОВ
Поделиться:
Госдепартамент США приветствовал создание демилитаризованной зоны в сирийском ИдлибеГосдепартамент США приветствовал создание демилитаризованной зоны в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Государственный департамент США приветствовал усилия российского и турецкого руководства, направленные на сокращения насилия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил представитель ведомства.

«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства (Башара) Ассада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», - цитирует представителя РИА Новости.

Ранее, в понедельник, в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган условились не проводить военную операцию в сирийском Идлибе и создать в провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км между вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Кроме того предполагается, что из нее удалят всех радикально настроенных боевиков, а также до 10 октября выведут тяжелое вооружение оппозиционных группировок.

В свою очередь министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в регионе.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай усилит меры по защите прав на интеллектуальную собственность
Бизнес предупредил о подорожании молочных продуктов
До 30% россиян могут лишиться работы из-за автоматизации
Израиль стал массово отказывать россиянам во въезде в страну
Ким Чен Ын лично встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна
"Дипломатия работает": В Иране оценили соглашение РФ и Турции по Идлибу
Результаты выборов губернатора Приморья отменены на 13 участках Владивостока
Индия продолжит сотрудничать с Россией, несмотря на санкции США
На Украине считают, что база на Азовском море предоставит шанс вернуть Крым
В интернете CNN обвинили в создании фейков
Жители разрушенной сирийской Дарии стали возвращаться в свои дома
Трамп поручил рассекретить ряд документов по «российскому делу»
Помпео: В 2019 году США планируют принять до 30 тысяч беженцев
Погода в Москве на 18 сентября 2018 года: пройдет небольшой дождь
Coca-Cola хочет начать выпуск напитка с марихуаной
Реализация проекта «Цифровая экономика» потребует 2 трлн рублей