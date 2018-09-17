Итоги переговоров Путина и Эрдогана: РФ и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону
Озвучены итоги переговоров Путина и Эрдогана, состоявшихся в понедельник, 17 сентября, в Сочи. В частности, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Стоит отметить, что эта договоренность зафиксирована в меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе, принятом по итогам переговоров двух лидеров.
«Решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров», - сказал российский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом.
Как ожидается, из зоны будут выведены все радикально настроенные боевики. А до 10 октября планируется осуществить вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры, проходившие в резиденции Бочаров ручей, длились почти 4,5 часа. А по их итогам министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.
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