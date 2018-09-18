Французские военные отрицают какую-либо причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-18T10:43:17+03:00

Ранее самолет радиолокационной разведки ВКС РФ пропал с радаров в 35 км от побережья арабской республики

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Французские вооруженные силы не имеют никакого отношения к исчезновению российского самолета радиолокационной разведки Ил-20, пропавшего с радаров у сирийских берегов. Об этом заявили в Министерстве обороны республики.

«Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке», - цитирует газета France Soir слова источника в оборонном ведомстве Франции.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана в ходе атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

Кроме того, в российском военном ведомстве отметили, что во время исчезновения Ил-20 радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

В израильском министерстве обороны исчезновение Ил-20 пока никак не комментируют. Российские военные продолжают поисково-спасательную операцию, однако пока следов пропавшего самолета обнаружить не удалось.