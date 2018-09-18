Исчезновение Ил-20 в Сирии: Случайная трагедия или спланированная атака

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-18T10:52:23+03:00

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Произошло это в понедельник в 23:00, в разгар атаки предположительно израильских F-16 на объекты промышленности Сирии в провинциях Латакия и Хама. Как сообщили в Минобороны России, связь с самолетом-разведчиком, на борту которого находились 14 российских военнослужащих, пропала в 35 километрах от побережья. При этом средства объективного контроля в это же время зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne.

К утру вторника судьба пропавшего Ил-20 так и не прояснилась. В акватории Средиземного моря командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Однако, судя по отсутствию каких либо сигналов, надежды на благополучный исход практически нет. И теперь остается понять, что стало причиной крушения российского военного самолета.

Ил-20 - это самолёт радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе пассажирского самолёта Ил-18. Его не раз замечали в небе над Сирией. В режиме реального времени он может отслеживать как активность кораблей и самолетов натовской группировки, так и координировать действия российских войск на земле. К примеру, с борта Ил-20 координировались удары «Калибрами» по базам террористов. Минувшей ночью он мог отслеживать удары по сирийским объектам, которые, по свидетельствам очевидцев, наносились со стороны моря. К слову, судя по данным онлайн-сервиса, отслеживающего воздушное пространство, весь день накануне атаки вдоль побережья Сирии курсировал американский самолет разведчик. Впрочем, для этого района такая активность не удивительна.

Представители Пентагона в интервью CNN открестились и от ударов по сирийским объектам, и от причастности к судьбе Ил-20. При этом в американском правительстве предположили, что российский самолет-разведчик был случайно сбит сирийскими средствами противовоздушной обороны во время отражения атаки. И для этой версии вообще очень много случайностей.

За несколько часов до этого в российском оборонном ведомстве предъявили железобетонные доказательства того, что малайзийский Боинг над Донбассом сбила Украина. За океаном с их техническими возможностями наверняка об этом давно знали, но поддерживали украинскую версию из своих геополитических соображений. А тут такая «подстава». Вдобавок к этому в Сочи президенты Путин и Эрдоган фактически завершили войну в Сирии, разработав план по демилитаризации провинции Идлиб без наземной операции. «И куда теперь девать завезенные бочки с хлором», - шутили по этому поводу в соцсетях. Действия России и Турции сорвали план провокации с применением отравляющих веществ и снизили уровень военного накала в регионе до исторического минимума. Что, конечно, вряд ли понравилось исповедующим за океаном «религию» тлеющего конфликта. Хотя именно в Идлибе был риск глобального столкновения в случае нанесения американцами ударов по расположению российских войск.

И тут вдруг сразу после исторических брифинга МО и договоренностей между Путиным и Эрдоганом наносятся удары по сирийским заводам и пропадает российский самолет. Напряжение снова повисло не только над Сирией, но и над миром в целом. Безусловно, все версии имеют право на существование. И вероятность трагедии в результате «дружественного огня» должна рассматриваться наравне со всеми. Хотя довольно странно, что спустя три года после начала операции не налажена система опознавания свой-чужой. Но чего не случается в горячке, когда зенитно-ракетные комплексы работают по множественным целям, среди которых на радаре вдруг затесалась и метка Ил-20.

Сбить самолет могли также ВВС Израиля (если это действительно они наносили удары) или французский фрегат. Однако с израильскими военными у нас давно налажен плотный контакт, работает специальный канал, который как раз и призван предупреждать подобные трагедии в воздухе. К слову, представители ЦАХАЛ после того, как Турцией был сбит Российский бомбардировщик, заявляли, что Израиль не стал бы атаковать в аналогичной ситуации. Французы? Только если специально ракетой класса земля-воздух. Потому что если французский фрегат участвовал в обстреле наземных целей, то использовались крылатые ракеты класса земля-земля. А ими сбить самолет проблематично. Однако никаких причин атаковать Ил-20 у французов не было. Зачем? Чтобы скрыть участие в ночном ударе? Так уже давно никто не стесняется утюжит сирийские НИИ и предприятия без всяких санкций. Существует небольшая вероятность случайного попадания ракеты по самолету. И, безусловно, версия технической неисправности на борту.

Как заявили в Минобороны, Ил-20 пропал с радаров во время возвращения на базу Хмеймим. А большинство авиакатастроф, как известно, происходит во время взлета и захода на посадку. И пока нет официальных сообщений о гибели экипажа самолета-разведчика, остается надеяться на чудо.