2018-09-18T11:32:32+03:00
Наука

Названо имя первого «космического туриста», который пролетит вокруг Луны

В миссии 2023 года примет участие японский миллиардер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В 2023 году SpaceX отправит к Луне первого космического туристаВ 2023 году SpaceX отправит к Луне первого космического туристаФото: REUTERS
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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава получил возможность стать первым космическим туристом, которому предоставится шанс облететь вокруг Луны на сверхтяжелой ракете-носителе Big Falcon Rocket, которая принадлежит компании SpaceX. Об этом сообщил глава организации Илон Маск.

Сообщается, что сейчас Маэдзаве 42 года. Он рассказал, что полет в космос является мечтой всей его жизни. Японец с нетерпением ждет возможности провести несколько дней за пределами нашей планеты. Ожидается, что продолжительность первого туристического полета в космосе составит примерно четыре или пять дней.

«В 2023 году я приглашу шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне», - приводит слова миллиардера Пятый канал.

Юсаку Маэдзава добавил, что мысль о предстоящем приключении заставляет его сердце биться быстрее.

Как отмечают в SpaceX, предстоящий полет является важным шагом для открытия космоса с другой стороны, передает сайт телеканала «Звезда».

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