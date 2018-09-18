Названо имя первого «космического туриста», который пролетит вокруг Луны
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава получил возможность стать первым космическим туристом, которому предоставится шанс облететь вокруг Луны на сверхтяжелой ракете-носителе Big Falcon Rocket, которая принадлежит компании SpaceX. Об этом сообщил глава организации Илон Маск.
Сообщается, что сейчас Маэдзаве 42 года. Он рассказал, что полет в космос является мечтой всей его жизни. Японец с нетерпением ждет возможности провести несколько дней за пределами нашей планеты. Ожидается, что продолжительность первого туристического полета в космосе составит примерно четыре или пять дней.
«В 2023 году я приглашу шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне», - приводит слова миллиардера Пятый канал.
Юсаку Маэдзава добавил, что мысль о предстоящем приключении заставляет его сердце биться быстрее.
Как отмечают в SpaceX, предстоящий полет является важным шагом для открытия космоса с другой стороны, передает сайт телеканала «Звезда».