Депутаты предлагают давать за поддельный паспорт три года тюрьмы
Депутаты предлагают ужесточить наказание за изготовление поддельных документов. За «липовый» паспорт можно будет получить до трех лет тюрьмы. Аналогичное наказание будет за изготовление удостоверения сотрудника спецслужб. Преступления, связанные с попыткой продать такие документы, будут наказываться особенно сурово.
За хранение фальшивых бумаг будет введено уголовное наказание, а за предоставление ложных сведений при оформлении документов – административная ответственность.
Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях будет рекомендовать к принятию комитет по госстроительству и законодательству.
Кабмин так же поддерживает идею с ужесточением наказания. Если поправки будут приняты, то тюремный срок, который прописан в Кодексе, будет изменен на год: с двух до трех лет.
К особо тяжкому преступлению будет приравниваться предъявление поддельных корочек сотрудника спецслужб с разрешением на ношение табельного оружия.
Наказание будет введено за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов, для их использования и продажи. За это будет полагаться до года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.
Данные нововведения устранят правовые пробелы в тех случаях, когда поделка документов является лишь подготовительным этапом для более серьезного преступления, пишет газета «Известия».