Депутаты предлагают давать за поддельный паспорт три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-18T11:52:15+03:00

В Госдуме уверены, что необходимо ужесточить наказание за данные преступления

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Депутаты предлагают ужесточить наказание за изготовление поддельных документов. За «липовый» паспорт можно будет получить до трех лет тюрьмы. Аналогичное наказание будет за изготовление удостоверения сотрудника спецслужб. Преступления, связанные с попыткой продать такие документы, будут наказываться особенно сурово.

За хранение фальшивых бумаг будет введено уголовное наказание, а за предоставление ложных сведений при оформлении документов – административная ответственность.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях будет рекомендовать к принятию комитет по госстроительству и законодательству.

Кабмин так же поддерживает идею с ужесточением наказания. Если поправки будут приняты, то тюремный срок, который прописан в Кодексе, будет изменен на год: с двух до трех лет.

К особо тяжкому преступлению будет приравниваться предъявление поддельных корочек сотрудника спецслужб с разрешением на ношение табельного оружия.

Наказание будет введено за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов, для их использования и продажи. За это будет полагаться до года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Данные нововведения устранят правовые пробелы в тех случаях, когда поделка документов является лишь подготовительным этапом для более серьезного преступления, пишет газета «Известия».