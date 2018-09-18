2018-09-18T12:30:16+03:00
Общество

В России сократилось строительство частных домов в пользу многоквартирного жилья

Минстрой прогнозирует, что объем строительства частных домов уменьшится на 9 процентов
Ася РОМАНЧУК
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В России стали меньше строить частных домовВ России стали меньше строить частных домовФото: Евгения ГУСЕВА
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В России сократится объем строительства частного жилья. В 2018 году он уменьшится на 9 процентов по сравнению с показателем прошлого года. Зато возрастет объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов - этот показатель увеличится на 8-15%.

Такой прогноз сделали специалисты Минстроя. Эксперты отмечают, что люди отказываются от индивидуального строительства так как ипотека на квартиры становится все более доступная.

В цифровом выражении объем частного строительства сократится с 33 до 30 млн кв. м, а объемы ввода многоквартиных домов вырастут с 50–53 млн кв. м.

Люи стали менее активно заниматься индивидуальным строительством так как была продлена «дачная амнистия». Она действует в России с 1 сентября 2006 года. Согласно данному праву, россияне могут оформить земельные участки и постройки на них по упрощенной схеме.

Ожидалось, что амнистия будет завершена в текущем году, но послабления будут действовать до 2020 года, пишет газета "Известия".

Сайт kp.ru рассказывал, что дачная амнистия — это по сути никакая не амнистия, а просто упрощенный порядок регистрации прав собственности, который действует в определенных случаях. В каких именно и что надо сделать, чтобы, воспользовавшись этими «поблажками», оформить свою недвижимость, разбираемся с адвокатом Светланой Жмурко.

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