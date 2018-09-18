2018-09-18T12:55:27+03:00
Спорт

Капитан "Спартака" опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды

Денис Глушаков написал обо всем в личном Инстаграме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков.Денис Глушаков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на утро, 18 сентября, лично прояснил ситуацию с "конфликтом" внутри команды. Ранее сообщалось о том, что Глушаков поставил "лайк" под постом, в котором публично критикуется в стихах главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера. Многие восприняли это как знак одобрения. Однако же, ситуация немного другая:

- Лайки отображаются публично. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина, и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо. Хочу с уверенностью заявить — у нас в команде все хорошо. В том числе и с тренером, - заявил Глушаков в посте в соцсетях.

В последнем туре чемпионата России спартаковцы, напомним, проиграли со счетом 1:2 грозненскому "Ахмату". И это породило волну критики в адрес столичного клуба.

Московский "Спартак", напомним, уже 20 сентября проведет свой первый матч в Лиге Европы. На выезде "красно-белые" сыграют против венского "Рапида".

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