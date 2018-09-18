2018-09-18T17:02:27+03:00
Политика

Шойгу о крушении самолета Ил-20 в Сирии: Россия не оставит без ответа действия Израиля

Шойгу рассказал о реакции Москвы на крушение самолета Ил-20 в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минобороны РФ Сергей ШойгуГлава Минобороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что наша страна обязательно ответит на действия Израиля, приведшие к крушению самолета Ил-20 в Сирии. По словам министра, ранее во вторник, 18 сентября, он уже уведомил об этом руководителя военного ведомства еврейского государства Авигдора Либермана.

«Сегодня мы уведомили израильских коллег, в частности я уведомил министра обороны Израиля о том, что мы не оставим без ответа подобные действия, подобные шаги», - приводит слова Шойгу ТАСС.

При этом генерал армии объяснил, почему израильские истребители наносили удары по территории Сирии под прикрытием российского Ил-20. Как отметил военачальник, летчики еврейского государства действовали таким образом, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.

Кроме того, Шойгу еще раз подчеркнул, что израильские F-16 нанесли удары, предупредив об этом лишь за минуту до атаки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на Израиль. По данным российского оборонного ведомства, летчики еврейского государства использовали наше воздушное судно в качестве прикрытия и подставили его под удар.

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