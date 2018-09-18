Российский Ил-20 в Сирии подставили под удар израильские ВВС

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-18T11:31:01+03:00

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Минобороны прояснило ситуацию вокруг исчезновения российского самолета-разведчика Ил-20. В понедельник, 17 сентября, около 22.00 часов, четыре израильских F-16 нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669316" frameborder="0"></iframe> Ракетные удары по Сирийским объектам в Латакии.

«При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России, - сообщили в российском оборонном ведомстве. - Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию».

Самолет F-16 ВВС Израиля перед взлетом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, по данным Минобороны России, Израиль не предупреждал российскую сторону о готовящейся атаке заранее. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», - подчеркнули в Минобороны.

Ил-20 - это самолёт радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе пассажирского самолёта Ил-18. Его не раз замечали в небе над Сирией. В режиме реального времени он может отслеживать как активность кораблей и самолетов натовской группировки, так и координировать действия российских войск на земле. К примеру, с борта Ил-20 координировались удары «Калибрами» по базам террористов. Минувшей ночью он мог отслеживать удары по сирийским объектам, которые, по свидетельствам очевидцев, наносились со стороны моря. К слову, судя по данным онлайн-сервиса, отслеживающего воздушное пространство, весь день накануне атаки вдоль побережья Сирии курсировал американский самолет разведчик.

Представители Пентагона сразу открестились и от ударов по сирийским объектам, и от причастности к судьбе Ил-20. При этом в американском правительстве первыми предположили, что российский самолет-разведчик был случайно сбит сирийскими средствами противовоздушной обороны во время отражения атаки. И для этой версии вообще очень много случайностей.

Ил-20 - это самолёт радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы на базе пассажирского самолёта Ил-18. ФОТО Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

За несколько часов до этого в российском оборонном ведомстве предъявили железобетонные доказательства того, что малайзийский Боинг над Донбассом сбила Украина. За океаном с их техническими возможностями наверняка об этом давно знали, но поддерживали украинскую версию из своих геополитических соображений. А тут такая «подстава». Вдобавок к этому в Сочи президенты Путин и Эрдоган фактически завершили войну в Сирии, разработав план по демилитаризации провинции Идлиб без наземной операции. «И куда теперь девать завезенные бочки с хлором», - шутили по этому поводу в соцсетях. Действия России и Турции сорвали план провокации с применением отравляющих веществ и снизили уровень военного накала в регионе до исторического минимума. Что, конечно, вряд ли понравилось исповедующим за океаном «религию» тлеющего конфликта. Хотя именно в Идлибе был риск глобального столкновения в случае нанесения американцами ударов по расположению российских войск.

И тут вдруг сразу после исторических брифинга МО и договоренностей между Путиным и Эрдоганом наносятся удары по сирийским заводам и пропадает российский самолет. Напряжение снова повисло не только над Сирией, но и над миром в целом.