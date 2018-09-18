Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-18T18:53:02+03:00

Ученые пришли к выводу, что если употреблять в пищу устрицы, то можно победить рак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если употреблять в пищу устрицы, то можно победить страшную болезнь

Изменить размер текста: A A

Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере пришли к выводу, что рак можно победить, если правильно питаться.

В борьбе с коварной болезнью помогает деликатес – устрицы. Оказалось, что, содержащиеся в них вещества уничтожают злокачественные опухоли.

Во время исследований были обнаружены особые сахара, которые содержатся в крови моллюска. На основе данных компонентов можно делать препарат, действие которого сравнимо с проводимой химиотерапией.

Моллюски могут спасти сразу от нескольких видов рака, утверждают исследователи из британского Университета. Речь идет о лейкемии, раке кишечника и молочной железы, раке легких.

Побочные эффект от приема природного лекарства не идет ни в какое сравнение с химической терапией и не наносит организму такого разрушающего вреда.

Ученые поясняют, что сахара оказывают влияние на белки в опухоли. Остальной организм человека оказывается не затронут. Такое лекарство в первую очередь будет полезно детям, пишет «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.