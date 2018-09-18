2018-09-18T18:53:02+03:00
Здоровье

Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц

Если употреблять в пищу устрицы, то можно победить страшную болезнь
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ученые пришли к выводу, что если употреблять в пищу устрицы, то можно победить ракУченые пришли к выводу, что если употреблять в пищу устрицы, то можно победить ракФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Исследователи из Университета Солфорда в Манчестере пришли к выводу, что рак можно победить, если правильно питаться.

В борьбе с коварной болезнью помогает деликатес – устрицы. Оказалось, что, содержащиеся в них вещества уничтожают злокачественные опухоли.

Во время исследований были обнаружены особые сахара, которые содержатся в крови моллюска. На основе данных компонентов можно делать препарат, действие которого сравнимо с проводимой химиотерапией.

Моллюски могут спасти сразу от нескольких видов рака, утверждают исследователи из британского Университета. Речь идет о лейкемии, раке кишечника и молочной железы, раке легких.

Побочные эффект от приема природного лекарства не идет ни в какое сравнение с химической терапией и не наносит организму такого разрушающего вреда.

Ученые поясняют, что сахара оказывают влияние на белки в опухоли. Остальной организм человека оказывается не затронут. Такое лекарство в первую очередь будет полезно детям, пишет «Дни.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
Путин передал Чечне нефтяную компанию
Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей
Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20
Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину
Крушение российского Ил-20 в Сирии: США выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета
Российский тренер поддержал отстранение от тренировок Глушакова и Ещенко
Владимир Колокольцев: Сокращение числа преступлений в России - следствие, в том числе, взаимодействия с коллегами из Белоруссии
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7%
Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий и пытках мирного населения в Донбассе
Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Узбекистане
Минфин РФ поддержал предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики
Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентября
Новый Ван Дамм: парень из США удержал руками два авто от столкновения
Вышел первый официальный трейлер к фильму "Капитан Марвел"
Шойгу о крушении самолета Ил-20 в Сирии: Россия не оставит без ответа действия Израиля
21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране
Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху
Путин заявил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию
Испанская гольфистка была найдена мертвой на поле для гольфа в США
Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии
Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям
Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР
Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера
ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler