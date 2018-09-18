Матч Галатасарай - Локомотив: Идову и Хеведес появятся в стартовом составе "Локомотива" на игру

СЕГОДНЯ 21:22 2018-09-18T21:22:31+03:00

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Во вторник, 18 сентября, футболисты московского "Локомотива" проведут первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. На выезде в гостях в Стамбуле они сыграют против "Галатасарая". Стал известен стартовый состав нашей команды. Впервые с первых минут поединка в основе у нас - Брайан Идову и Бенедикт Хеведес в защите. Федор Смолов пропустит игру из-за дисквалификации.

Послностью стартовый состав "Локомотива" на игру выглядит так:

Маринато Гилерме (вратарь), Брайан Идову, Мануэл Фернандеш, Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов (капитан), Соломон Кверквелия, Алексей Миранчук.

Матч Галатасарай - Локомотив пройдет в Стамбуле 18 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию поединка.