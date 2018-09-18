Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Спустя 14 лет московский "Локомотив" снова играет в Лиге Чемпионов. Во вторник, 18 сентября, команда Юрия Семина возьмет старт поединком в Турции. В соперниках - грозный "Галатасарай". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Галатасарай - Локомотив
Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018
Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 22:00 по московскому времени.
Статистика личных встреч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018
Дважды команды играли между собой. Это было в Лиге Чемпионов 2002 года. В Турции победил "Локомотив" 2:1, а в Москве сильнее был турецкий клуб - 2:0.
Прогнозы на матч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018
"Галатасарай" видят фаворитом этого поединка.
Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018.