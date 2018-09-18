2018-09-18T08:34:03+03:00
Спорт

Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол, матч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Футболисты "Локомотива" на предыгровой тренировке в Стамбуле.Футболисты "Локомотива" на предыгровой тренировке в Стамбуле.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спустя 14 лет московский "Локомотив" снова играет в Лиге Чемпионов. Во вторник, 18 сентября, команда Юрия Семина возьмет старт поединком в Турции. В соперниках - грозный "Галатасарай". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Галатасарай - Локомотив

Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 22:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

Дважды команды играли между собой. Это было в Лиге Чемпионов 2002 года. В Турции победил "Локомотив" 2:1, а в Москве сильнее был турецкий клуб - 2:0.

Прогнозы на матч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

"Галатасарай" видят фаворитом этого поединка.

Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24