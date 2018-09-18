Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-18T08:34:03+03:00

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Спустя 14 лет московский "Локомотив" снова играет в Лиге Чемпионов. Во вторник, 18 сентября, команда Юрия Семина возьмет старт поединком в Турции. В соперниках - грозный "Галатасарай". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Галатасарай - Локомотив

Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

Трансляция матча Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 22:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

Дважды команды играли между собой. Это было в Лиге Чемпионов 2002 года. В Турции победил "Локомотив" 2:1, а в Москве сильнее был турецкий клуб - 2:0.

Прогнозы на матч Галатасарай - Локомотив 18 сентября 2018

"Галатасарай" видят фаворитом этого поединка.