СЕГОДНЯ 21:47 2018-09-18T21:47:05+03:00

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Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в американские выборы. Как считает хозяин Белого дома, Пекин хочет повлиять на голосование с помощью торговой политики, направленной против фермеров, скотоводов и промышленных рабочих Соединенных Штатов.

При этом политик назвал «настоящими патриотами» всех этих людей, по которым КНР, по его мнению, «наносит удар». Себя же, как выяснилось, Трамп считает спасителем и защитником этих «настоящих патриотов»: так, он пригрозил Пекину новыми экономическими ограничениями, если от его действий пострадают фермеры и рабочие.

«Китай не понимает, что эти люди - настоящие патриоты, которые прекрасно осознают, что Китай на протяжении слишком многих лет вел торговлю с Соединенными Штатами лишь в свою пользу. Они также знают, что именно я - тот человек, который знает, как положить этому конец», - написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник Трамп объявил о введении 10-процентных ввозных пошлин на импортируемые из КНР товары на общую сумму $200 млрд в год. Пекин же заявил о возможном введении ответных мер на эти тарифы.