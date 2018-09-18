Трамп объявил о введении пошлин в 10% на импорт товаров из Китая

СЕГОДНЯ 05:12 2018-09-18T05:17:02+03:00

В расширенный список продукции, попадающей под 10-процентные пошлины, вошли товары на 220 млрд долларов

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Соединенные Штаты вводят 10-процентные ввозные пошлины на товары из КНР, которые вступят в силу со следующего понедельника, 24 сентября. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

Под действие новых тарифов попадают товары на 220 млрд долларов.

«С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Более того, если Китай примет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, то мы немедленно начнем третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на $267 млрд", - цитирует главу государства Белый дом.

Американский лидер подчеркнул, что несколько месяцев США призывали Китай «изменить свои нечестные торговые практики». Вашингтон дал понять Пекину, каких изменений он ожидает, передает ТАСС.

«Мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее» - сказал Трамп.

Как передавал сайт kp.ru, в июне США решили ввести тарифы на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту же сумму.

К тому моменту торговый дефицит между КНР и США составлял 337 млрд долларов. Этой весной Трамп утвердил меморандум о его сокращении, ввел сборы на импорт стали и алюминия, ограничил инвестирование со стороны Китая, предупредил пекин о введении 25% пошлин на отдельную продукцию этой страны.