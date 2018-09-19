2018-09-19T19:45:31+03:00
Политика

США одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба»

Госдепартамент планирует подписать необходимые документы на полях пленарного заседания Консультативной комиссии по Открытому небу в Вене
Денис СУХОВ
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США одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба». Фото: Пресс-служба Объединенной приборостроительной корпорацииСША одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба». Фото: Пресс-служба Объединенной приборостроительной корпорации
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Американские власти сертифицируют новый российский самолет наблюдения Ту-214ОН для полетов в рамках договора по «Открытому небу». Об этом сообщили в Госдепартамерте США.

Отмечается, что 18 сентября ведомство оповестило о своем решении всех участников договора через официальные механизмы, предусмотренные соглашением.

«Мы планируем подписать отчет о сертификации на полях пленарного заседания Консультативной комиссии по Открытому небу в Вене в понедельник, 24 сентября», - подчеркнули в Госдепартаменте.

Ранее начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что США без объяснения причин отказались сертифицировать Ту-214ОН для полетов над территориями стан-участниц договора.

Мероприятия по международному освидетельствованию Ту-214ОН проводились со 2 по 11 сентября на авиабазе Кубинка. При этом 72 эксперта из 23 стран-участниц договора подтвердили соответствие самолета всем требованиям.

Также на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября были выполнены тестовые полеты и аэрофотосъемка. По итогам обработки полученных цифровых изображений было установлено, что установленная на борту самолета камера OSDCAM4060 отвечает всем требованиям договора по разрешающей способности снимков на местности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — соглашение позволяет странам участницам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом военный бюджет на 2019 год существенно урезает финансирование работ, связанных с исполнением ДОН. В Москвн такую «экономию» назвали «путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами».

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