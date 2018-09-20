2018-09-20T00:39:14+03:00
Экономика

Реальные доходы россиян за август сократились на 0,7%

При этом среднемесячный доход населения за восемь месяцев 2018 года вырос на 2,2%
Юлия ДИВЕЕВА
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В России в августе снизились реальные доходы населенияВ России в августе снизились реальные доходы населенияФото: Анастасия Осипова
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В России реальные располагаемые доходы граждан за август упали на 0,7% по сравнению с июлем. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики РФ.

По данным ведомства, в августе 2017 года доходы населения были на 0,9% выше, чем в прошлом месяце этого года. Однако, если брать среднемесячный уровень доходов россиян с января по август 2018 года, то окажется, что они выросли на 2,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении среднемесячный доход граждан России составляет 30 тысяч 933 рубля, говорится в материалах на сайте Росстата.

В августе 2018 года доходы в среднем на душу населения увеличились в годовом выражении на 2,7%, и составили 31 тысячу 818 рублей. А средняя зарплата в прошлом месяце выросла на 10,3% по сравнению с прошлогодними показателями, и достигла уровня в 41 тысячу 140 рублей.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что за первые шесть месяцев 2018 года средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч 550 рублей. Это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда величина средней начиленной зарплаты в Россиисоставила 38 тысяч 49 рублей.

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