Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
За первые шесть месяцев 2018 года средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч 550 рублей. Об этом сообщил Росстат в обзоре социально-экономического положения РФ.
Отмечается, что это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда величина средней начиленной зарплаты в России составила 38 тысяч 49 рублей, а также на 8% выше показателя за весь прошлый год (39 тысяч 167 рублей).
Напомним, по данным Росстата в феврале 2018 года удалось добиться остановки падения реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные с учетом индекса потребительских цен), которые до этого падали четыре года подряд.
Впрочем, в июне 2018 года Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян с 5,7% в апреле до 0,3% в мае в годовом выражении.