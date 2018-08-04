Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-04T13:05:23+03:00

По данным ведомства, за первую половину 2018 года 2018 года средняя начисленная зарплата в России увеличилась до 42,5 тысяч рублей

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За первые шесть месяцев 2018 года средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч 550 рублей. Об этом сообщил Росстат в обзоре социально-экономического положения РФ.

Отмечается, что это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда величина средней начиленной зарплаты в России составила 38 тысяч 49 рублей, а также на 8% выше показателя за весь прошлый год (39 тысяч 167 рублей).

Напомним, по данным Росстата в феврале 2018 года удалось добиться остановки падения реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные с учетом индекса потребительских цен), которые до этого падали четыре года подряд.

Впрочем, в июне 2018 года Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян с 5,7% в апреле до 0,3% в мае в годовом выражении.