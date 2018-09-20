2018-09-20T02:37:22+03:00
Дом. Семья

Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии

Семья обнаружила желеобразного розового монстра
Юлия ДИВЕЕВА
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Гигантская цианея на суше выглядит пугающе, и волшебно - в водеГигантская цианея на суше выглядит пугающе, и волшебно - в водеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семья из Новой Зеландии обнаружила на пляже Пакири, примерно в 55 милях к северу от Окленда гигантское старнное существо, которое подрагивало на песке. Об этом рассказал телеканал FoxNews.

Адам Дикинсон, сделавший находку, отметил, что казалось, будто розовый желеобразный монстр сокращает и расслабляет свои мышцы. А его дети посчитали, что существо походит на живой кратер вулкана.

Так выглядела медуза, найденная семьей Дикинсонов на пляже Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядела медуза, найденная семьей Дикинсонов на пляжеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

«Первое, что пришло мне в голову, не позволять моим детям прикоснуться к ней, когда они подбежали, чтобы посмотреть», - вспоминает Диксинсон.

Однако вскоре выяснлосьь, что невиданный монстр на самом деле – гигантская медуза волосистая цианея, или как ее ещё называют - медуза «Львиная грива». Eе купол может достигать в диаметре двух метров, а щупальца отдельных экземпляров способны вытягиваться до 20 метров.

Цианеи питаются планктоном, мелкой рыбой и другими крошечными организмами. Распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, встречается в поверхностных слоях воды вблизи берегов.

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