Китайский рыбак выловил рыбу-голубя

СЕГОДНЯ 19:43 2018-06-12T19:44:03+03:00

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Китайский рыбак выловил "рыбу-мутанта" c головой голубя. Видео со странным существом размещено на портале видеохостинга YouTube.

В подписи к видео сообщается, что оно было снято в городе Гуйян в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Отмечается, что опубликованные кадры датированы 5 июня 2018 года.

В ролике видно, что на земле лежит выловленная рыба средних размеров с большим скругленным "лбом", из-за которого сместился также и рот животного.

По мнению некоторых пользователей социальных сетей, если судить по окраске и размеру, то рыбу можно отнести к семейству карповых. При этом голова рыбы выглядит странно и не подходит ни под одно известное описание. Кроме того, как отметили люди в комментариях, необычное существо немного похоже на голубя или дельфина.