2018-09-20T05:46:28+03:00
Общество

Россияне в Новый год будут отдыхать с 30 декабря по 8 января

Комиссия Минтруда утвердила перенос выходных дней в 2019 году
Юлия ДИВЕЕВА
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Новогодние каникулы в 2019 году продлятся 10 днейНовогодние каникулы в 2019 году продлятся 10 днейФото: Влад КОМЯКОВ
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Новогодние выходные 2019 года в России продлятся десять дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила календарь выходных и праздничных дней на следующий год. Он начнется с новогодних каникул. Которые продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го.

На День защитника Отечества мы будет отдыхать 23 и 24 февраля, а на Международный женский день — с 8 по 10 марта, говорится на сайте Минтруда.

В мае праздничные выходные будут с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. Также выходными будут 12 июня, и в ноябре 2, 3 и 4 числа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по решению комиссии министерства, праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на четверг и пятницу 2 и 3 мая соответственно. А выходной день субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

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