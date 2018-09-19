Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2019 году

СЕГОДНЯ 22:31 2018-09-19T22:31:15+03:00

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Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой одобрила перенос выходных дней в 2019 году.

Решение комиссии, состоящей из представителей правительства, работодателей и профсоюзов, было опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, россиянам в грядущем году продлят как Новогодние каникулы, так и майские праздники.

В частности, праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на четверг и пятницу 2 и 3 мая соответственно.

В свою очередь выходной день субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

Таким образом, Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, а майские праздники пройдут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, россиян ждут удлиненные выходные по случаю Международного женского дня, который выпадает на пятницу, 8 марта, и Дня народного единства (понедельник 4 ноября).

Еще один выходной день полагается в День России в среду, 12 июня.

Проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году разработал Минтруд РФ.