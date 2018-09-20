2018-09-20T15:42:07+03:00
Спорт

Стал известен расклад голосов при восстановлении РУСАДА в правах

Большинство оказалось на стороне России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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РУСАДА было под санкциями с 2015 года.РУСАДА было под санкциями с 2015 года.Фото: REUTERS
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В четверг, 20 сентября, стало известно о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства. Это произошло по итогам заседания ВАДА, которое проходит на Сейшельских островах.

Стал известен детальный расклад по голосам во время важного решения. Как пишет портал Insidethegames.biz, из 12 человек исполкома 9 высказлись "за", 2 - были против, а еще 1 воздержался.

Напомним, что РУСАДА было признано не соответствующим кодексу в ноябре 2015 года. И с тех пор продолжалось противостояние с ВАДА. Сегодня, как получается, в долгой истории была поставлен точка.

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