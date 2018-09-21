2018-09-21T09:37:59+03:00
В мире

Замминистра образования Японии подал в отставку из-за взяток в ведомстве

Кадзуо Тодани взял на себя ответственность за проступки своих подчиненных, кабмин утвердил его решение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в ТокиоГенеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в ТокиоФото: REUTERS
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В пятницу, 21 сентября, японский кабмин принял отставку заместителя главы министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий страны Кадзуо Тодани. Замминистра подал прошение об отставке, взяв на себя вину двух чиновников ведомства, передает агентство Kyodo.

Кадзуо Тодани заявил, что он отвечает за своих подчиненных, из-за которых в стране Восходящего Солнца разразился громкий коррупционный скандал. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Это крайне прискорбно. Министерству необходимо принять все меры для предотвращения подобных случаев в будущем и работать так, чтобы вернуть доверие общества», - заявил генсек японского правительства.

Издание отмечает, что Тодани занял пост замминистра образования в начале прошлого года после того, как его предшественник Кихэй Маэкава тоже подал в отставку на фоне громкого скандала вокруг ведомства.

Кстати, как писал сайт kp.ru, три года назад глава министерства Хакубун Симомура добровольно ушел в отставку, взяв на себя ответственность за проблемы, возникшие при строительстве нового стадиона в Токио.

А осенью 2014-го свой пост из-за финансового скандала покинула министр экономики, торговли и промышленности Японии Юко Обучи, которую заподозрили в махинациях и подкупе сторонников.

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