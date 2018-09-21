В правительстве решили повысить МРОТ в стране до 11280 рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-21T11:35:44+03:00

Кабмин одобрил повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года

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В России произойдет повышение минимального размера оплаты труда. МРОТ будет увеличен с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Повышение коснется 3 миллионов 700 тысяч человек. Большинство из них- 2,2 млн – работают в государственных и муниципальных предприятиях.

С учетом повышения размер МРОТ составит 11 280 рублей.

Ранее Татьяна Голикова говорила, что предстоящее повышение полностью перекроет прожиточный минимум, установленный в России для трудоспособного населения.

С мая 2018 года это сумма в 11 163 рубля.

- В январе-апреле 2018 года МРОТ был установлен на уровне 9 489 рублей в месяц. Повышение средней заработной платы составит 6,4 %», — цитирует слова главы Минтруда Максима Топилина Газета.ru.

Сайт kp.ru, что в мае Татьяна Голикова рассказала в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» (97.2 fm в Москве) об изменениях, которые будут в социальной жизни старны, в том числе, предстоящем увеличении МРОТ.