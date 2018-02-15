2018-02-15T14:25:14+03:00
Экономика

Минимальная зарплата вырастет на 18%

Ее хотят поднять до прожиточного минимума
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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МРОТ может увеличиться до 11 тысяч рублей с 1 мая 2018 года.МРОТ может увеличиться до 11 тысяч рублей с 1 мая 2018 года.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Если законопроект примут, то МРОТ увеличится уже с 1 мая 2018 года. Минимальные оклады вырастут сразу на 17,6%. Сейчас, с 1 января, МРОТ составляет 9489 руб., с 1 мая будет 11163 руб.

Было еще предложение ЛДПР поднять минимальные зарплаты сразу до 20 тысяч рублей, но его парламентарии отклонили.

Сейчас в России около 3 млн человек (половина из них - в госсекторе) получают меньше прожиточного минимума. Это работники почты, музейные смотрители, уборщики и так далее. Посчитано, что чтобы привести зарплаты к новым стандартам, работодателям придется тратить дополнительные 39,3 млрд руб в месяц.

Заметим, что к МРОТ привязаны также многие социальные выплаты: пособия по беременности и временной нетрудоспособности, больничные листы.

И уже высказываются мнения, что не у всех регионов найдутся деньги для выполнения закона. К примеру, долг Забайкальского края равен 91,4% бюджета региона - средств на повышение окладов бюджетников просто нет. Костромскую область и Хакасию перевели под внешнее управление Федерального казначейства из-за долгов — теперь все траты из бюджета региона согласуются с ведомством.

Повысят ли частные компании оклады в соответствии с МРОТ, тоже вопрос. Закон разрешает платить людям меньше разрешенного минимума, если они устроены не на полную ставку. Возможно, работодатели так и сделают: формально переведут сотрудников на сокращенную рабочую неделю для того, чтобы реально не повышать зарплаты.

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