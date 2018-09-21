21 Сент. 23:08 2018-09-21T23:10:01+03:00

Reuters: ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти на дополнительные 500 тысяч баррелей в сутки Фото: REUTERS

По данным агентства, предложение «черного золота» еще больше снизилось в августе по сравнению с июлем из-за проблем с экспортом из Ирана и Венесуэлы

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Участники соглашения в формате ОПЕК+ обсуждают возможность нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки сверх уже согласованного увеличения объема на 1 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров.

«Страны-члены ОПЕК и не входящие в него государства обсуждают возможность увеличения добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки из-за санкций США против Ирана», - отметил собеседник агентства.

По его данным, в августе предложение нефти на мировом рынке еще больше снизилось по сравнению с июлем из проблем с экспортом из Венесуэлы и Ирана — в первом случае они обусловлены крайне тяжелой экономической ситуацией в стране, а во втором — сакнциями США в отношении Тегерана.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 23 сентября в Алжире. Участники встречи оценят выполнение совместных мер по стабилизации нефтяного рынка, после чего представят свои рекомендации относительно дальнейших действий стран ОПЕК+.

После публикации Reuters стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась с $80,12 до $78,76 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил страны ОПЕК в манипуляциях рынком и призвал немедленно снизить цены на нефть.