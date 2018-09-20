2018-09-20T17:12:50+03:00
Политика

Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

Президент США выразил возмущение тем фактом, что ближневосточные страны картеля пользуются американской защитой и одновременно настаивают на более высоких нефтяных ценах
Денис СУХОВ
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Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефтьТрамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефтьФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Твиттер.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!», - написал Трамп в преддверии заседания мониторинговой комиссии ОПЕК+ в Алжире.

Ранее американский лидер неоднократно обвинял картель в манипулировании нефтяными ценами, утверждая, что ОПЕК якобы искусственно завышает стоимость «черного золота» на фоне избытка предложения на рынке.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств, включая Россию, договорились сократить общую добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

В июне этого года участники сделки ОПЕК+ согласились вновь поднять добычу до 1 млн баррелей в сутки, в частности, из-за резко сократившегося экспорта из Венесуэлы и Ирана. Ранее министр энергетики США Рик Перри поддержал решение ОПЕК+ в ходе своего визита в Москву — перед этим он обсудил ситуацию на нефтяном рынке с российским и садовским коллегами Александром Новаком и Халедом аль-Фалехом.

Любопытно, что твит Трампа касательно ОПЕК уже вызвал умеренное снижение цен на нефть. Так, cтоимость фьючерса на североморскую марку Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне составляла примерно $79,7 за баррель, но после сообщения президента США подешевели к 15:00 мск на 0,7%, до $78,86 за баррель.

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