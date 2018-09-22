2018-09-22T10:11:29+03:00
Политика

Захарова призвала называть белорусов не друзьями, а братьями

По мнению российского дипломата, только такое определение верно отражает сложившиеся между нашими народами отношения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский дипломат Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАССРоссийский дипломат Мария Захарова. Фото: Виталий Невар ТАСС
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Россиянам не стоит называть белорусов своими партнерами или друзьями, потому что на деле они являются нашими братьями. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что добрососедские отношения между странами существуют не только в "теоретических подходах", но и доказываются "на практике".

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", — сказала дипломат в эфире телеканала "Беларусь 1".

Стоит отметить, что несмотря на все экономические и политические споры, которые в последние годы наиболее остро встали между нашими странами, белорусы действительно очень тепло относятся к русскому народу. Об этом свидетельствуют и товарищеские отношения между главами наших государств.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным и рядом других политиков. При встрече лидеры стран тепло обнялись, несмотря на то, что обсуждение предстояло быть довольно долгим и напряженным.

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