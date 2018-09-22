Россия отказалась участвовать в лунном проекте США "на вторых ролях"

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-22T14:06:45+03:00

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Россия не хочет участвовать в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway "на вторых ролях". Такое заявление сделал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что сейчас наша страна может предложить собственный проект окололунной станции, который, вероятнее всего, станет международным.

"Я считаю, что Россия не может позволить себе участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях. Мы создаем свою транспортную систему", - сказал политик, выступая перед будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".

Он подчеркнул, что будет новая станция российской или международной станет понятно в ближайшее время после переговоров с NASA и странами БРИКС, передает "Интерфакс".

Напомним, как писал сайт kp.ru, американское космическое агентство и "Роскосмос" заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве окололунной станции еще в конце прошлого года. Тогда было решено, что российские специалисты займутся созданием шлюза для этого корабля.