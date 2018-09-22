Опубликован рейтинг самых опасных городов мира

СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-22T20:33:08+03:00

В список из 327 населенных пунктов попала и Москва

Изменить размер текста: A A

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили рейтинг наиболее опасных городов мира.

Возглавил список Сан-Педро-Сула - второй по величине город Гондураса. На втором месте оказался Каракас - столица Венесуэлы. А замкнул тройку «лидеров» Порт-Морсби - столица Папуа - Новой Гвинеи. Кроме того, в пятерку городов с наивысшим уровнем преступности также вошли бразильская Форталеза и южноафриканский Дурбан.

А вот самыми безопасными населенными пунктами были признаны Абу-Даби (ОАЭ), Доха (Катар), Базель (Швейцария), Сингапур и Квебек (Канада).

Стоит отметить, что всего в рейтинге 327 позиций. При этом в первую сотню списка не попал ни один российский город. Зато во второй сотне значатся Москва (144-е место) и Санкт-Петербург (198-е место).

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно Москва вошла в пятерку самых комфортных городов мира.