Избирком Хакасии назначил новую дату выборов главы региона

СЕГОДНЯ 21:18 2018-09-22T21:19:14+03:00

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В субботу, 22 сентября, избирательная комиссия Хакасии назначил дату второго тура выборов главы региона. Как стало известно, голосование пройдет 7 октября.

Определиться с датой стало возможно после того, как кандидат от партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин подал документы на участие в выборах. Дело в том, что ранее действующий руководитель Хакасии Виктор Зимин, который в первом туре голосования занял второе место, уступив своему оппоненту из КПРФ Валентину Коновалову, снял свою кандидатуру. В результате право участвовать во втором туре перешло Филягину, оказавшемуся третьим в единый день голосования, 9 сентября. Однако от политика требовалось заявление о согласии продолжать борьбу за губернаторское кресло.

«Назначить на 7 октября 2018 года повторное голосование на выборах главы республики Хакасия – председателя правительства республики Хакасия по кандидатурам Коновалова Валентина Олеговича и Филягина Андрея Николаевича», - говорится в постановлении республиканского избиркома.

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