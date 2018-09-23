Фестиваль «Круг света 2018» вызвал танцевальный флешмоб у Музея Победы

СЕГОДНЯ 00:02 2018-09-23T00:05:01+03:00

Посетители мероприятия разбились на пары и начали танцевать под музыку военных лет

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Гости фестиваля «Круг света 2018», который проходит в Москве с 21 по 25 сентября, устроили танцевальный флешмоб у Музея Победы. Они разбились на пары и начали танцевать под музыку военных лет.

Зрители разбились на пары и начали танцевать под музыку военных лет. Фото: Музей Победы

В тот момент на фасаде музея демонстрировались световые новеллы, посвященные военному прошлому России и городу Москве - «Конструкторы Победы» и «Москва - столица России». При этом шоу включало в себя и 15-минутное аудиовизуальное представление под музыку и военные песни . Судя по всему, эта часть инсталляции больше всего понравилась зрителям. Ведь она и стала причиной стихийного флешмоба.

Фото: Музей Победы

Стоит отметить, что Музей Победы впервые стал одной из площадок фестиваля «Круг света». В результате на время проведения мероприятия музейное здание фактически превратилось в огромный экран, высота которого составляет 25 метров, а длина - 270 метров.

Музей Победы впервые стал одной из площадок фестиваля «Круг света». Фото: Музей Победы

Одно из видеомэппинговых произведений, демонстрируемых на Поклонной горе, называется «Конструкторы победы», посвящено же оно конструкторам, прославившим Россию и приблизившим победу русского народа в Великой Отечественной войне. а второе световое шоу называется «Москва - столица России» и рассказывает об объединении российских земель вокруг столицы.

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При помощи современных технологий, 3D-видеомэппинга и световых инсталляций привычные москвичам архитектурные объекты и ландшафты полностью преображаются. На них могут показывать геометрические рисунки или целые истории с сюжетом. Одним словом, гостей фестиваля «Круг света-2018» в Москве ждет волшебная сказка, от красоты которой точно перехватит дыхание. Публикуем подробное расписание работы его площадок. (подробности)