2018-09-23T04:43:49+03:00
Общество

Краснодар официально стал городом-миллионником

В День города мэр Краснодара получил сертификат, подтверждающий этот статус
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание мэрии КраснодараЗдание мэрии КраснодараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 22 сентября, Краснодар отметил свое 225-летие. На праздничном гала-концерте в честь Дня города мэр Евгений Первышов получил от органов статистики сертификат, который утверждает для города статус милионника. В 2017 году число жителей Краснодара превысило отметку в 1,3 миллиона человек.

«Краснодар официально признан городом-миллионником», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что символическое свидетельство в подтверждение этого звания главе города вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», - сказал Евгений Первышов, получив документ.

Мэр подчеркнул, что в Краснодаре «одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения», большинство его жителей – «люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», передает ТАСС.

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