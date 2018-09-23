Немцы гордятся Ангелой Меркель, Берлином и Volkswagen

СЕГОДНЯ 05:30 2018-09-23T05:44:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказывается, среди всех известных личностей своей страны немцы считают главной гордостью Германии Ангелу Меркель. Это показал проведенный газетой Welt am Sonntag телефонный опрос граждан, во время которого людям предлагали назвать имена политиков, ученых, писателей, музыкантов или спортсменов, чьими достижениями можно гордиться.

Почти половина опрошенных называли именно политических деятелей (49%) называли именно политиков, причем 16% респондентов гордятся нынешним канцлером. На втором месте – бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт с 11%, по шесть процентов также набрали Вилли Брандт и Гельмут Коль. Литераторов, ученых, звезд спорта и эстрады респонденты упоминали намного реже.

Кроме того, граждан ФРГ просили назвать города, памятники архитектуры и просто красивые места, которыми они гордятся. Большинство участников опроса назвали Берлин – 27% ответов, за столицей следуют Мюнхен и Гамбург.

Также опрос показал, что немцы гордятся отечественными компаниями Daimler, Volkswagen и BMW.