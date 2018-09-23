Российские бизнесмены массово возвращают активы на родину из-за санкций

СЕГОДНЯ 07:31 2018-09-23T07:32:10+03:00

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Российские бизнесмены начали массово возвращать свои активы на родину, опасаясь попасть под влияние американских санкций. Непредсказуемое поведение Белого дома и Конгресса США уже лишило ряда крупнейших предпринимателей миллиардов долларов, и существует вероятность, что такая тенденция продолжится.

"Как оказалось, международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам", — прокомментировал ситуацию стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Сколько именно средств уже вернулось в Россию сказать пока сложно, однако недавно Сбербанк сообщил о росте объёмов корпоративных вкладов с начала года на 98 млрд долларов. Кроме того, статистика говорит о том, что за последние шесть месяцев частный сектор принёс больше активов "домой" нежели отправил за рубеж.

Наблюдаются изменения и в самих расчетах при заключении сделок. Теперь российские предприниматели стараются не использовать доллары в финансовых операциях с иностранными партнерами, предпочитая им другие валюты.

Из всего этого издание Bloomberg делает вывод, что действия администрации президента США Дональда Трампа лишь помогают российским властям достичь цели, которая ускользала от них на протяжении двадцати лет. Речь, конечно же, идет о репатриации активов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад президент США в соответствии с поручением Конгресса подписал указ об ужесточении антироссийских санкций. Что и кто именно попадет под новые ограничения станет известно несколько позже.