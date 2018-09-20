2018-09-20T19:52:07+03:00
В мире

Трамп ужесточил санкции против России

Чем ближе выборы в Конгресс - тем сильнее антироссийская деятельность американских властей
Алексей ОСИПОВ
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Трамп обещал поладить с нашей страной и даже подумать о снятии санкций!Трамп обещал поладить с нашей страной и даже подумать о снятии санкций!Фото: REUTERS
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А ведь было время, когда Трамп обещал поладить с нашей страной и даже подумать о снятии санкций! Проговорился он об этом, когда только-только избрался президентом США. И был еще наивным, неискушеным политиком. За такие признания накинулись на него тогда все - и республиканцы (от которых он избрался), и демократы, которых он в лице Хиллари Клинтон, переиграл. Противостоящие друг другу партиии в Конгрессе объединились и приняли летом прошлого года закон, который запрещал президенту США единолично отменять санкции («О противодействии противникам Америки посредством санкций», CAATSA). Заодно в документе поручалось Трампу ужесточить ограничения против стран, которым противостоит Америка. Тогда впервые Россию включили в список этих государств. Наши соседи в нем - Иран, Северная Корея...

Почти год Трамп отлынивал от этого поручения. И критика становилась все громче и громче. Посмотрите, он на самом деле «тайный агент Кремля», чуть ли не ежденевно раздается с экранов американских ТВ!

И вот в среду президент США в соответствии с поручением Конгресса подписывает указ об ужесточении санкций. О чем речь?

В документе говорится, что новые «санкции могут включать:

+ запрет на финансовые операции, блокировку активов, принадлежащих тем, кто находится в санкционном списке;

+ отказ в выдаче лицензий на экспорт товаров, связанных с двойным назначением;

+ запрет на любые переводы для лиц, попавших под санкции, выдачу им кредитов или платежи им в какое-либо финансовое учреждение, подпадающее под юрисдикцию США;

+ запрет любому финучреждению США предоставлять кредиты лицу, находящемуся под санкциями в течение 12-месячного периода и на сумму более чем $10 000 000, исключения возможны только если это «связано с облегчением страданий людей»;

+ блокировка всего имущества на территории США, которым владеет лицо, находящееся под санкциями;

+ запрет гражданам США инвестировать или покупать акции или долговые обязательств тех, кто находится под санкциями».

Конкретизировать - что и кто именно попадает под новые огранчениея Трамп поручил минфину и Госдепу. В ближайшее время они дадут более подробные разъяснения по новым экономическим ограничениям против нашей страны.

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