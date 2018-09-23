2018-09-23T10:13:04+03:00
В мире

США планируют ужесточить условия выдачи грин-карт мигрантам

В случае принятия документа соискателям придется доказывать свою финансовую состоятельность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация американского президента Дональда Трампа предложила ужесточить условия выдачи виз и грин-карт проживающим в США мигрантам. Соответствующая инициатива была опубликована министерством внутренней безопасности в субботу, 22 сентября.

Согласно документу, на получение грин-карты могут рассчитывать лишь те соискатели, которые не пользовались мерами социальной поддержки, в частности, медицинскими услугами программы Medicaid и талонами на питание. Наличие такого пункта в истории мигранта может быть расценено в качестве отрицательного фактора.

Также в отдельных случаях иностранцев могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов. Ожидается, что данный шаг позволит проверить финансовое состояние заявителя, а также понять не является ли он бременем для социальной системы США.

По предварительной оценке, нововведение будет ежегодно затрагивать порядка 382 тысяч человек. Миллионам семей с низким достатком придется выбирать между проживанием в Соединенных Штатах и получением помощи государства. Правозащитники уже раскритиковали такую инициативу, поскольку она может ограничить доступ детей мигрантов к услугам здравоохранения и льготного питания.

Издание Politico сообщает, что теперь документ должен пройти публичное обсуждение. Утверждение в парламенте в данном случае не требуется.

Сайт kp.ru писал о том, что весной этого года американский минюст начал реализацию программы по борьбе с нелегальной миграцией под лозунгом "нулевой терпимости". Однако после ужесточения законодательства ситуация значительно обострилась. Действия силовиков в отношении семей беженцев вызвали настоящий скандал в латиноамериканской и североамериканской прессе.

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