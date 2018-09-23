Пушков высмеял экс-главу МИД Польши за "здравые мысли" об "упущенной выгоде"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-23T11:00:01+03:00

По словам сенатора, Гжегож Схетына сам поспособствовал ухудшению отношений между нашими странами, а теперь вдруг передумал

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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков посчитал запоздалыми слова бывшего главы министерства иностранных дел Польши Гжегожа Схетаны о том, что Варшава должна налаживать отношения с Москвой. Сенатор напомнил, что этот политик сам много сделал для их ухудшения и уже известен всем своими выпадами в сторону России.

"Теперь переживает об упущенной выгоде. Даже польским политикам нет-нет, да и приходят в голову здравые мысли", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Гжегож Схетына заявил, что налаживание отношений между Польшей и Россией отвечает интересам Варшавы, а также польских предпринимателей. Особенно это касается бизнесменов, работающих в сфере туризма.

По мнению дипломата, сейчас Польша должна работать над восстановлением приграничного сотрудничества с Россией. В рамках этого Схетына предложил привести к власти возглавляемую им оппозиционную партию Гражданская коалиция, которая якобы намерена выстраивать добрососедские отношения Варшавы с Москвой.