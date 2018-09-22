2018-09-22T09:54:48+03:00
Политика

Экс-глава МИД Польши призвал к налаживанию отношений с Россией

По мнению Гжегожа Схетыны, восстановление связей между странами пойдет на пользу польскому бизнесу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-глава МИД Польши пообещал, что если к власти придет оппозиционная Гражданская коалиция, то она начнет выстраивать добрососедские отношения с Москвой. Фото: Zuma TASSЭкс-глава МИД Польши пообещал, что если к власти придет оппозиционная Гражданская коалиция, то она начнет выстраивать добрососедские отношения с Москвой. Фото: Zuma TASS
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Бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына уверен, что Варшава в своих же интересах должна приступить к налаживанию добрососедских отношений с Россией. По мнению экс-главы ведомства, это особенно важно для польских бизнесменов.

Дипломат напомнил, что ранее партия национал-консерваторов "Право и справедливость" настояла на приостановлении приграничного сотрудничества с Россией, в результате от этого пострадали предприниматели работающие, в частности, в сфере туризма.

"Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться", — недоумевает Схетына.

Политик пообещал, что если к власти придет оппозиционная партия Гражданская коалиция, то она будет выстраивать добрососедские отношения с Москвой.

"Это просто необходимо", — цитирует агентство Do Rzeczy экс-министра.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября из польского МИД начали массового увольнять выпускников Московского государственного института международных отношений.

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